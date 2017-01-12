Львівським підприємцям розкажуть про зміни у податковому законодавстві

Міське управління економіки спільно з АФ «Контракти-Аудит» вперше цьогоріч організовує безкоштовний семінар на тему «Зміни у податковому законодавстві для малого та середнього бізнесу».
Про це інформує прес-служба ЛМР.
Захід відбудеться 1 лютого, об 11.00, у великій сесійній залі ЛМР (2-й поверх, каб. 202). Реєстрація – обов’язкова.
Спікери:
Микола Підлужний – провідний фахівець АФ «Контракти-Аудит»;
Андрій Єлісєєв – директор АФ «Контракти-Аудит»
Для реєстрації на семінар необхідно перейти за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1-1DA7J04Ed7q4oSx8gPmbqhdWT-i-YMsNktsHMj_pU0/prefill
ПЛАН
1. Підготовка до здачі звітності з податку на прибуток:
– особливості визначення доходів і витрат при здійсненні окремих операцій;
– інвентаризація резерву відпусток
– відображення сум витрат на допомоги, подарунки, спецодяг, представницькі витрати;
– річний перерахунок за ПДВ та вплив на фінансовий результат;
– дивіденди у декларації з податку на прибуток.
2. Зміни щодо ПДВ
– блокування ДФСУ реєстрації податкових накладних;
– зміна термінів реєстрації податкових накладних;
– зміна обов’язкових реквізитів податкової накладної;
– запровадження штрафних санкцій до продавця за помилки у податковій накладній;
– інші зміни щодо електронного адміністрування ПДВ.
3. Зарплатні новації з 01.01.2017 року:
– нова мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум;
– ЄСВ-зміни;
– нові штрафи за порушення трудового законодавства.
4. Особливості сплати єдиного податку у 2017 році.
5. Запровадження РРО для фізичних осіб платників єдиного податку.
6. Інші актуальні зміни.
7. Відповіді на запитання.
Семінар на тему «Зміни у податковому законодавстві для малого та середнього бізнесу» проводиться у рамках Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.