Львівським підприємцям розкажуть про зміни у податковому законодавстві

Міське управління економіки спільно з АФ «Контракти-Аудит» вперше цьогоріч організовує безкоштовний семінар на тему «Зміни у податковому законодавстві для малого та середнього бізнесу».

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Захід відбудеться 1 лютого, об 11.00, у великій сесійній залі ЛМР (2-й поверх, каб. 202). Реєстрація – обов’язкова.

Спікери:

Микола Підлужний – провідний фахівець АФ «Контракти-Аудит»;

Андрій Єлісєєв – директор АФ «Контракти-Аудит»

Для реєстрації на семінар необхідно перейти за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1-1DA7J04Ed7q4oSx8gPmbqhdWT-i-YMsNktsHMj_pU0/prefill

ПЛАН

1. Підготовка до здачі звітності з податку на прибуток:

– особливості визначення доходів і витрат при здійсненні окремих операцій;

– інвентаризація резерву відпусток

– відображення сум витрат на допомоги, подарунки, спецодяг, представницькі витрати;

– річний перерахунок за ПДВ та вплив на фінансовий результат;

– дивіденди у декларації з податку на прибуток.

2. Зміни щодо ПДВ

– блокування ДФСУ реєстрації податкових накладних;

– зміна термінів реєстрації податкових накладних;

– зміна обов’язкових реквізитів податкової накладної;

– запровадження штрафних санкцій до продавця за помилки у податковій накладній;

– інші зміни щодо електронного адміністрування ПДВ.

3. Зарплатні новації з 01.01.2017 року:

– нова мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум;

– ЄСВ-зміни;

– нові штрафи за порушення трудового законодавства.

4. Особливості сплати єдиного податку у 2017 році.

5. Запровадження РРО для фізичних осіб платників єдиного податку.

6. Інші актуальні зміни.

7. Відповіді на запитання.

Семінар на тему «Зміни у податковому законодавстві для малого та середнього бізнесу» проводиться у рамках Програми сприяння розвитку підприємництва у м. Львові на 2017-2019 рр.