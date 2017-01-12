Львівщина єдина з областей презентуватиме туристичний потенціал на виставці у Литві

Невдовзі делегація зі Львівщини відвідає Литву задля презентації свого туристичного потенціалу.

На міжнародній туристичній виставці “Адвентур 2017” у Вільнюсі, що триватиме упродовж 20-22 січня, Львівська область буде єдиним представником України. Про це повідомила т.в.о. начальника управління туризму та курортів Львівської ОДА Наталя Табака, інформує прес-служба ЛОДА.

“На виставці комплексно презентуватимемо туристичний потенціал області із акцентом на гірськолижні та бальнеологічні курорти, – зазначила Наталя Табака. – Таким чином намагаємось створювати позитивний імідж Львівщини як регіону із унікальними туристично-рекреаційними можливостями, а також сприяти розширенню географії туристичних потоків та стимулюванню інвестиційної привабливості області”.

За її словами, “Адвентур” є місцем зустрічі для міжнародного і місцевого туристичного бізнесу. Участь у виставці беруть представники національних та регіональних туристичних агентств, конференц-центрів, готелів, cпа-салонів, авіаліній, туроператорів, торгових асоціацій.

“Виставка дає можливість професіоналам у сфері туризму зустрітися із колегами, покупцями і постачальниками. Зокрема, обговорити під час конференцій такі теми як еко-туризм, оздоровчий та культурний туризм, пляжний відпочинок або відпочинок у місті, пакетні пропозиції або індивідуальні поїздки, а також переглянути презентації”, – резюмувала Наталя Табака.