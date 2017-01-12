Львів зустріне 500 дітей із Луганської та Донецької областей

Укрзалізниця за зверненням благодійного фонду «Стрічка надії» організувала курсування поїзду дружби, який перевезе дітей віком від 10 до 17 років з Луганщини та Донеччини на зимові канікули до Києва та Львова.

З 11 по 16 січня поїзд перетне всю Україну за маршрутом Лисичанськ – Київ – Львів – Хирів. У кожному місті на дітей очікують цікаві екскурсії та веселі розваги, які допоможуть поринути в казкову атмосферу, познайомитися з різдвяними традиціями й знайти нових друзів.

Так, поїзд № 920/919 Лисичанськ – Київ – Львів – Хирів – Львів – Лисичанськ відправиться з Лисичанська сьогодні, 11 січня, о 15:10 та прибуде на станцію Київ-Пасажирський 12 січня о 09:33. У Києві діти відвідають святкову циркову програму, автобусну оглядову екскурсію «Київ – столиця України», здійснять прогулянку вечірнім Хрещатиком та побачать головну ялинку міста. Цього ж дня ввечері о 22:34 дитячий поїзд відправиться до Львова та прибуде до міста Лева 13 січня о 10:01. Тут на хлопців і дівчат чекає програма, яка познайомить з традиціями святкування різдвяних свят на Західній Україні. Зі Львова поїзд відправиться 14 січня о 06:04 та прибуде до міста Хиріва о 08:55. Із Хирова поїзд вирушить цього ж дня о 19:34 та прибуде до Лисичанська 16 січня о 10:40.