Львів’янка видурила в іноземця  700 доларів

За словами потерпілого, він передав гроші малознайомій жінці, котра пообіцяла допомогти йому у виготовленні документів на тимчасове проживання в Україні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

В Личаківський відділ поліції 11 січня звернулася 25-річна мешканка Волинської області, котра повідомила, що малознайома жінка в шахрайський спосіб заволоділа грошима її чоловіка, 26-річного громадянина Нігерії, який тимчасово проживає у Волинській області.

За словами її чоловіка, він передав 700 доларів США львів’янці, котра пообіцяла допомогти йому у виготовленні документів для тимчасового проживання на території України. Документів чоловік не отримав, а повернути гроші не зміг.

Правоохоронці встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 35-річна львів’янка.

Поліцейські з’ясовують обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Правоохоронці застерігають! Не передавайте гроші невідомим або малознайомим людям за сумнівні послуги, які вони обіцяють вам надати. Такі люди можуть виявитись шахраями! Звертайтеся у відповідні інстанції та вирішуйте свої питання у законний спосіб.