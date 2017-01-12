Львів’ян запрошують на «Щедрий вечір z Добрим Jazzom» від проекту ShockolaD

У понеділок, 16 січня, у Національному драматичному театрі ім. М. Заньковецької відбудуться концерти «Щедрий вечір z Добрим Jazzom». У той вечір проект ShockolaD запрошує всіх поціновувачів вишуканого українського етно-джазу на святкування Різдвяних свят. Для меломанів – українські, польські та американські колядки в джазових аранжуваннях. І звісно ж, неперевершена святкова музична атмосфера різдвяного джазового настрою. Початок концертів – о 17:30 та 20:00.

16 січня ShockolaD зіграє у Львові у міжнародному польсько-українському складі, зокрема разом із Евою Новел. Eva Novel – блюзова співачка, поетеса, танцівниця та акторка. Народилась в Чикаго (США), багато років живе і займається музикою у Польщі, де здобула визнання та популярність. Активно гастролює по цілому світу та час від часу їздить до рідного Чикаго, щоб надихнутись і зарядитись правдивою енергією джазу та блюзу.

Ще одна зіркова гостя концертної програми «Щедрий вечір z Добрим Jazzom» на заньківчанській сцені 16 січня – Брія Блессінг, талановита американська та українська співачка і композитор. Брія стала відомою в Україні після участі в четвертому сезоні популярного телевізійного талант-шоу «Голос країни» (команда Святослава Вакарчука). Американка з українською душею підкорила тренерів «Голосу» силою вокалу та своєю щирістю. Відтоді співачка встигла полюбитися мільйонам і багато концертує як по Україні, так і за кордоном.

Довідка

ShockolaD – проект, що заснований на творчому тандемі відомих українських музикантів – Ігоря Гнидина та Анастасії Литвинюк, які є його засновниками та ініціаторами. Це один з найуспішніших українських проектів, що працюють у жанрі world music. Музиканти грають на різноманітних концертних майданчиках: на фестивалях, на великих сценах, у клубах. Музика проекту зароджується завдяки змішуванню різних стилів, імпровізації, неповторності ідей та мотивів, що базуються на українській свідомості музикантів. Кожен альбом проекту є різним завдяки постійним експериментам над звуками, думками, над синтезом електроніки та акустики.

Ціна квитків на концерти «Щедрий вечір z Добрим Jazzom» у Театрі ім. М. Заньковецьої 16 січня – від 100 до 380 грн. Квитки можна придбати на сайті gastroli.ua.