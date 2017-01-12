ЛОР оголошує конкурс на відзначення Обласною премією імені Степана Бандери

Премією обласної ради відзначають громадських і політичних діячів, державницькі і громадські інституції, науковців за вагомий внесок у розбудову національної української держави, доленосні громадсько-політичні рішення та науково-теоретичні напрацювання у царині державотворення.

Здобувача премії (особу чи інституцію) висувають громадські, політичні та наукові інституції з обов’язковими рекомендаціями щонайменше трьох громадських, політичних і наукових авторитетних діячів, інформує прес-служба ЛОР.

Присудження премії передбачається в трьох номінаціях, а саме: громадська, політична та науково-навчальна національна державотворча діяльність.

Грошова винагорода лауреата становить 20 000 грн.

Матеріали на здобуття премії приймають у Львівській обласній раді (постійна комісія з питань освіти і науки) за адресою: вул. В. Винниченка, 18, м. Львів, 79008) в період від 1 січня до 31 серпня.