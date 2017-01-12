Корпоративні клієнти ПриватБанку можуть заробляти на депозитах у вихідні

ПриватБанк забезпечить корпоративним клієнтам можливість отримувати дохід за депозитами не тільки у робочі, а й у вихідні дні.

Як повідомили в банку, корпоративні клієнти ПриватБанку можуть власноруч відкривати як термінові, так і поточні депозити через “Приват24 для бізнесу” цілодобово, навіть у суботу або неділю.

“Наприклад, якщо розмістити депозит у “Приват24 для бізнесу” в суботу, завдяки режиму обслуговування клієнтів 24/7/365 відсотки почнуть нараховуватися вже в неділю”, – відзначає керівник напрямку обслуговування малого та середнього бізнесу Приватбанку Олександр Ніколенко.

Розмістити депозит у ПриватБанку корпоративні клієнти можуть безпосередньо у “Приват24 для бізнесу”. Для цього потрібно відкрити меню «Депозити» / «Відкрити депозит», вибрати валюту, вид депозиту, строк та натиснути «Оформити».