Із настанням морозів в Україні від переохолодження померли 40 людей

В Україні з настанням морозів від переохолодження померли 40 людей. Про це на прес-конференції заявила начальник управління екстреної медичної допомоги Міністерства охорони здоров’я Тетяна Тимошенко, повідомляє ЛІГА.net.

“Станом на ранок 869 осіб звернулися за допомогою у медичні установи, з них госпіталізовано 753 людини. На жаль, є 40 смертельних випадків. Ще вчора було 29 осіб… З 40 у медичних установах померли три людини, на вулиці – 27 осіб і 10 – у будинках”, – сказала вона.

У МОЗ повідомили, що найбільшу кількість померлих зафіксовано в Рівненській, Львівській та Миколаївській областях.

Зазначимо, 6-8 січня у більшості областей України падав сильний сніг, температура знижувалася до мінус 25 градусів.