Футболіст “Карпат” перейшов у польський “Лех”

Український захисник Володимир Костевич перейшов з “Карпат” у польський “Лех”.

Про трансфер гравця повідомили офіційні сайти українського і польського клубів.

Зазначається, що 24-річний Костевич підписав з “Лехом” контракт на чотири роки – до грудня 2021-го. Сума трансферу офіційно не розголошується.

“Дуже задоволений тим, що перейшов у “Лех”. Для мене це можливість поліпшити свій рівень гри. Я хочу боротися за трофеї і знаю, що з цим клубом це реально”, – підкреслив Костевич.

Костевич виступав за “Карпати” з 2010 року і за цей час встиг провести 93 матчі, в яких забив 5 голів.