Дівчину, яка втекла зі школи-інтернату на Львівщині, знайшли в землянці в лісопосадці біля Києва

Там 17-річна дівчина після втечі проживала зі своєю матір’ю

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Золочівський відділ поліції 9 грудня 2016 року звернулися працівники одного з професійних навчальних закладів міста та повідомили, що їхня 17-річна студентка самовільно покинула навчальний заклад і місце її перебування досі невідоме.

За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст.115 (умисне вбивство) КК України з відміткою «безвісті зникла». Правоохоронці почали шукати дитину.

У 2011 році батьків дівчинки суд позбавив батьківських прав, оскільки тато перебував у місцях позбавлення волі, а мати неналежно ставилась до своїх обов’язків з виховання дитини. Дівчинку поселили в школу-інтернат.

Під час проведення слідчо-оперативних дій 11 січня працівники кримінальної поліції Золочівського відділу поліції встановили місцезнаходження дівчини – вона втекла до своєї мами і проживала з нею у землянці в лісопосадці поблизу Києва. У так званому «помешканні» не було води, світла, ані інших зручностей. Як розповіла сама неповнолітня, навчальний заклад вона залишила тому, що хотіла жити разом з мамою.

Наразі дівчину поселили у львівський притулок для дітей.