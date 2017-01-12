Держлісагентство заборонило вивозити з України дрова, довші за 2 м

У січні 2017 року в Україні обмежили експорт паливної деревини, щоб унеможливити контрабанду цінних дерев. Про це повідомила тимчасово виконуюча обов’язки голови Держлісагентства Христина Юшкевич на своїй сторінці у Facebook.

“Своїм наказом зобов’язала керівників державних підприємств Держлісагентства при поставках за кордон паливних дров обмежити їх довжину двома метрами. Це унеможливить зловживання, коли під виглядом дров вивозиться цінна деревина”, – написала Юшкевич.