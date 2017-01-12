Cьогодні на Львівщині очікуються хуртовини

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 12 січня на дорогах області – ожеледиця.

Вранці та вдень пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, очікуються хуртовини. Вдень місцями мокрий сніг та сніг.

Закликаємо водіїв бути дуже уважними за кермом, користуватися пасками безпеки, нагадувати про це пасажирам.

Перед поїздкою обов’язково перевірте технічний стан транспортного засобу, переконайтеся, що все гаразд.

Не перевищуйте швидкість, дотримуйтеся безпечного інтервалу та дистанції, із особливою обережністю рухайтеся на спусках та підйомах, мостах, наближаючись до пішохідних переходів.

Уникайте складних та ризикованих маневрів, адже взимку це може спричинити виникнення аварійної ситуації на дорозі.

Будьте відповідальними, сумлінно дотримуйтеся Правил дорожнього руху, пам’ятайте про те, що від вас залежить життя та здоров’я інших людей, попереджає Управління превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Львівській області.