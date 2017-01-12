Чому у 2017 році в лікарів більше болітимуть голови, ніж у пацієнтів?

І що може допомогти їм цей головний біль зняти

В Україні стартує нова реформа охорони здоров’я. Заступник міністра охорони здоров’я Павло Ковтонюк, який навідався у Львів, запевнив, що цьогоріч реформи в системі охорони здоров’я відчують усі: і медики, і пацієнти. Щодо лікарів, то докорінні зміни очікують наразі лише персонал первинної ланки – сімейних лікарів (педіатрів, терапевтів). Лікарів вторинної ланки ці зміни торкнуться через рік. Тож які це зміни відбудуться в медицині найближчим часом?

На що можуть розраховувати пацієнти?

Вони матимуть право самостійно обрати собі сімейного лікаря (терапевта, педіатра), незалежно від того, де вони живуть. Якщо, скажімо, ви довіряєте сімейному лікарю, який приймає у поліклініці в центрі Львова, а живете на Левандівці, перешкод обрати його своїм лікарем не буде. Територіальна прив’язка скасовується.

З лікарем, якого ви обрали, слід укласти угоду без нотаріуса. Це − форма реєстрації. Орієнтовно, за словами Павла Ковтонюка, їх почнуть укладати вже у квітні. Але черг не буде. На реєстрацію буде виділено певний час: не встигнете укласти угоду у квітні, то зможете зробити це у травні, червні тощо.

Реєстрація пацієнтів, лікарів, закладів і те, як вони один з одним пов’язані, буде заноситися в електронний реєстр. Згодом буде функція, коли лікар почне вносити в комп’ютер дані про те, з чим пацієнт звернувся і яке лікування йому було призначено. (До речі, кожен лікар буде зобов’язаний лікувати те чи інше захворювання відповідно до медичних протоколів. За лікування на свій розсуд платити не будуть). Далі буде електронний рецепт в аптеку, електронне скерування на діагностику тощо.

Ви не задоволені лікарем, якого обрали? Не хвилюйтеся, ви можете будь-якої миті піти до іншого. З новообраним лікарем укладаєте угоду, а попередня, оскільки вона є в електронному реєстрі, автоматично ліквідується. Жодних паперів туди-сюди носити не треба.

За візит до сімейного лікаря (терапевта, педіатра) ви не платите. Запам’ятайте це. За вас лікарю платить держава. Він буде зацікавлений у тому, щоб ви від нього не пішли і зверталися по медичну допомогу саме до нього.

А якщо пацієнт не захоче реєструватися, скажімо, з якихось релігійних міркувань? На реєстрацію, за словами Павла Ковтонюка, буде виділено певний час. Усі встигнуть це зробити. А потім людина буде поставлена перед вибором: або вона реєструється і за візит до лікаря за неї платить держава, або вона оплачує послуги лікаря з власної кишені. Але екстрену медичну допомогу надаватимуть усім без винятку.

Що чекає лікарів?

Цього року у них, мабуть, найбільше болітимуть голови, бо їм доведеться боротися за пацієнта, який, якщо його щось не влаштує, піде до іншого. За ним підуть і гроші. Що більше у лікаря буде пацієнтів, то вищим буде його дохід.

«Лікар більше не буде просто сидіти й отримувати зарплату. Він отримуватиме дохід, а не зарплату. І цей дохід буде залежати від кількості пацієнтів, які в нього є. Якщо пацієнти йдуть до лікаря, задоволені його лікуванням, у такого лікаря буде добрий дохід. Навіть у межах того фінансування, яке є у нашій державі. Якщо у лікаря пацієнтів нема, то чому держава має йому платити? Йому платитимуть відповідно до того, скільки пацієнтів у нього є. Кошти по лікарях первинної допомоги, а в перспективі й вторинної, буде розподіляти сам пацієнт своїм вибором», − пояснив Павло Ковтонюк.

Лікарі первинної ланки мають мати комп’ютер (і вміти на ньому працювати), щоб вносити дані про пацієнта в електронний реєстр, а згодом дані про його лікування, виписати електронний рецепт і відправити його в аптеку, електронне скерування на діагностику тощо.

Де працюватимуть лікарі первинки?

«Вони можуть працювати, де захочуть, нас це не цікавить. Лікар може мати приватну практику (бути лікарем ФОП), може працювати в поліклініці, амбулаторії, центрі первинної медико-санітарної допомоги. Ми максимально спростимо законодавство, щоб дати лікарям повну свободу працювати там, де вони хочуть», − каже чиновник.

Скільки зароблятиме лікар?

Його дохід залежатиме лише від кількості та віку пацієнтів. За дітей і літніх людей держава платитиме більше.

«У нас були попередні розрахунки відповідно до старого проекту бюджету про те, що в середньому лікар отримуватиме 210 грн на людину. А приблизний норматив – 2000 пацієнтів. Але буде віковий коефіцієнт. За дітей, людей, яким за 65 років, платитимуть більше, бо вони потребують більше уваги», − пояснив Павло Ковтонюк.

Є побоювання, що у селах лікарі зароблятимуть менше, бо там менше пацієнтів. Павло Ковтонюк переконаний, що все буде навпаки: дохід сільського лікаря буде вищий, ніж у місті. У селах бракує лікарів, вони нерідко замість 2000 пацієнтів, мають 3000-4000, а інколи й 5000. А ось у містах лікарі конкуруватимуть.

«У новій системі охорони здоров’я, яку ми будуємо, є чіткий розподіл ролей: держава страхує, лікар лікує, а громада хазяйнує. Від неї залежить інфраструктура: чи є де лікарю працювати, жити, чи не капає зі стріхи в амбулаторії, чи є комп’ютер. Це − справа місцевої громади», − пояснює заступник міністра.

Що буде з лікарями, до яких не підуть пацієнти?

Або в яких їх буде мало? Їм доведеться проаналізувати свою роботу, подумати, чому люди до них не йдуть і виправляти ситуацію, або подумати, як їм жити далі. Гроші просто так їм платити не будуть. Зарплати як такої не буде. Дохід залежатиме виключно від кількості пацієнтів.

Хоча заступник міністра каже, що ситуації, коли лікарі почнуть масово звільнятися, не буде. Бо на первинній ланці їх бракує.

Як і коли зміниться фінансування медичних установ?

2017 рік стане першим роком переходу України на фінансування охорони здоров’я за принципом державного медичного страхування. Але це наразі торкнеться лише первинної медичної допомоги. Вторинна медична допомога (лікарні) приєднається до нового принципу фінансування 2018 року.

Що це за новий принцип фінансування? «Це коли гроші, які платники податків сплачують у бюджет, ідуть за конкретну послугу для конкретної людини. І медичний заклад отримує ці кошти, відповідно до того, скільки послуг і скільком людям він надав, якої якості ці послуги, чи відповідають вони медичним протоколам. І отримує він ці кошти за контрактом, за договором, а не як бюджетне утримання. Заклади первинки укладають контракт з державою на обслуговування реальних людей, які обрали собі лікаря у цьому закладі, записалися до нього, і держава за тарифом оплачує за кожну таку людину закладу», − пояснив Павло Ковтонюк.

Головна вигода для держави − ефективність. «Ці кошти, які є в державі, ми розподіляємо туди, де є якість. Це і є інтерес держави. Ми хочемо платити за конкретну цінність для пацієнта», − наголошує чиновник.

Перехід на новий принцип фінансування заплановано в середині року. Але це не буде одночасно у всій Україні, регіони будуть переходити на нього в різний час, залежно від готовності до реформування системи охорони здоров’я. Є кілька обов’язкових умов, які мають бути виконані: можливість укладати контракти з медичними закладами, для цього заклад повинен мати автономний статус, комп’ютеризація первинної допомоги, укладання договорів з лікарями тощо.