Чим зігрітися у морозяний день? Звичайно, ситною зупкою

Зимові зупи – це смачна, поживна, а головне – ГАРЯЧА страва

У холодну пору року, особливо тоді, коли надворі тріскучі морози, а ми, добираючись додому після роботи, вистоялися на зупинці громадського транспорту й замерзли на кістку, і, коли врешті потрапили додому, хочеться з’їсти чогось ситного і гарячого. І ось тут нам на допомогу прийдуть зимові зупи. Вони, як правило, доволі густі й наваристі. А крім того, споживання їх позитивно позначиться на травленні і повністю задовольнить нашу потребу у вітамінах. Тому зупи обов’язково повинні бути в нашому раціоні в холодний сезон.

Для зимової зупи ідеально підходять різні бобові, бо квасоля, горох, нут багаті на білок і залізо, що конче потрібні нашому організму. Крім того, в них також містяться вітаміни B і E, що дозволяють нам залишатися в тонусі й хорошому настрої. Зрозуміло, овочі – скарбниця вітамінів. До речі, вітаміни, які є в буряках, моркві, петрушці (А, D, групи B) при термічній обробці не пропадають, а переходять у відвар. Ну і, безумовно, у зимовій зупі має бути м’ясо, щоб наситити організм енергією.

Отож пропонуємо рецепти недорогих поживних зимових зуп, які зігріють і наситять після прогулянки на свіжому повітрі.

Борщ український

На 400 г м’яса – 400 г капусти, 400 г картоплі, 250 г буряків, по 0,5 склянки томату і сметани, по 1 кореню моркви і петрушки, 1 цибулина, 20 г сала, 1 ст. ложка вершкового масла, по 1 ст. ложці оцту і цукру, 1-2 зубчики часнику, по 2 горошини чорного та запашного перцю, 1 лавровий листок.

Дрібно нарубані помиті кістки варять 3-4 години, додають м’ясо і варять до готовності. Зварене м’ясо нарізають порціями, а росіл переціджують. Помиті й почищені буряки шаткують соломкою, солять, збризкують оцтом, змішують, кладуть у баняк, додають жир, зібраний з відвару, томат, цукор і тушкують до напівготовності. Цибулю, почищені й помиті корені моркви та петрушки шаткують соломкою і злегка обсмажують на маслі. У проціджений росіл кладуть нарізану картоплю, доводять до кипіння, додають нарізану свіжу капусту й варять 10-15 хвилин. Потім додають тушковані буряки, злегка підсмажені разом з цибулею корені, нарізані свіжі помідори, чорний і запашний перець, лавровий листок і підсмажене, розведене відваром борошно. Дають 5 хвилин покипіти, заправляють товченим із зеленню петрушки і часником салом, доводять до кипіння і дають настоятися протягом 15-20 хвилин. Подаючи на стіл, у борщ кладуть порцію вареного м’яса, сметану і посипають зеленню петрушки.

Борщ галицький

500 г телячих реберець, 400 г капусти, 400 г буряка, 2 морквини, 500 г картоплі, 1 корінь петрушки, 1 цибуля, 3 ст. л. томатного пюре, 2 ч. л. борошна, 1 скл. квасу-сирівцю, лавровий листок, чорний мелений перець, сіль, олія, зелень кропу, сметана.

На квас-сирівець:2 кг житніх сухарів, 0,5 кг житнього борошна, 50 г дріжджів, 12 л води.

З телячих реберець зварити росіл. Буряки почистити, натерти на грубій тертці, підсмажити їх на олії, потім додати томатне пюре і влити половину склянки квасу-сирівцю. Тушкувати буряки до випарування рідини. Окремо в олії злегка підсмажити цибулю, нарізану півкільцями, петрушку, нарізану соломкою, та натерту на грубій тертці моркву. Коли засмажка буде майже готова, додати борошно і посмажити ще з хвилинку-дві. У переціджений росіл додати нарізану кубиками картоплю і варити 15-20 хв., потім додати буряки та засмажку з моркви і цибулі. Коли все закипить, додати нашатковану капусту і спеції. Довести до кипіння, посолити, влити решту квасу-сирівцю. Розливаючи борщ, у тарілки додати сметану та дрібно нарізану зелень кропу.

Щоб приготувати квас-сирівець: нарізати шматками черствий житній хліб і трохи підсушити його в духовці. Дві третини житнього борошна запарити окропом, накрити цупкою тканиною і залишити на добу. Решту житнього борошна розвести теплою водою, влити розчинені дріжджі і залишити в теплому місці на добу. Цю масу, так звану опару, влити в посудину з хлібом, добре розмішати і долити теплу воду. Через кілька днів квас готовий. Отримані 12 л квасу перецідити, розлити у пляшки і зберігати в прохолодному місці.

Борщ білий польський

0,5 кг вуджених ковбасок, 2 ст. ложки вершкового масла, 2 пори, 1 цибулина, 4 зубчики часнику, 5 картоплин, 1,5 склянки сметани, чверть склянки борошна, чверть склянки тертого хрону, 4 яйця, сушений майоран, зелень кропу й петрушки, лавровий лист, сіль, перець – до смаку.

Ковбаску нарізати кружальцями, залити 8 склянками води й варити протягом 20 хвилин. Потім перекласти ковбасу на тарілку.

Відварити на твердо яйця. Пору розрізати вздовж і ретельно промити під струменем води – в її складках може бути земля. Потім пошаткувати пору і ріпчасту цибулю, часник нарізати кружечками.

Розігріти в баняку вершкове масло, додати цибулю, пору і часник. Обсмажити 5-8 хвилин, поки цибуля не зм’якне. Почистити й нарізати кубиками картоплю. Потім влити ковбасний росіл, всипати картоплю, додати майоран та лавровий лист. Варити під покришкою на середньому вогні близько півгодини. Приправляємо готовий борщ сіллю та перцем. Потім усе перетерти крізь сито або блендером.

Борошно добре вимішати зі сметаною (можна взяти й вершки), щоб не залишилося грудочок. Вилити суміш у борщ і дати постояти на теплій конфорці ще 5 хвилин. Натерти хрін (може бути консервований, але тільки білий).

У кожну тарілку покласти половинку вареного яйця, кілька кружечків ковбасок і чайну ложечку тертого хрону. Посипати зеленню і сухариками.

Зупа з квасолі-яськи на ребрах

600 г вуджених свинячих ребер, 2 склянки білої квасолі великої − яськи, одна цибуля-пора, 2 стебла селери, 2 морквини, 2 цибулини, 4 столові ложки оливкової олії, 1 зубчик часнику, лавровий листок, зелень петрушки, дрібка розмарину, сіль.

Квасолю замочити на ніч у воді. Вранці помити її, залити ще раз водою й довести до кипіння. Воду злити, квасолю промити ще раз і залити холодною водою, варити до напівготовності. Вуджені реберця залити холодною водою, додати лавровий листок, цілу цибулину, морквину і стебло селери. Варити все близько години. Вийняти із зупи цибулю, моркву, селеру й лавровий лист. У ринці з товстим дном розігріти олію, обсмажити дрібно нарізану цибулю й часник, трішки посолити, додати розмарин. Порізати на кубики решту сирої моркви та селери. Пасерувати 2-3 хвилини. Додати квасолю разом із рідиною, нарізану тонкими кільцями цибулю-порей, посолити до смаку. Варити до готовності 10 хвилин. Зняти з вогню й додати петрушку. Подавати суп з грінками, натертими часником.

Квасолева зупа з гарбузом

500 г гарбуза, 1 склянка сухої квасолі або банка консервованої, 1 цибулина, 1 велика морквина, 1 літр квасолевого відвару або овочевого бульйону, 1-2 зубчики часнику, 4-5 столових ложки олії, зелень кропу, петрушки, сіль, мелений чорний перець – до смаку.

Суху квасолю залити холодною водою й залишити на ніч. Намочену квасолю промити, залити чистою холодною водою й варити до готовності 1-1,5 години. Наприкінці варіння посолити. Готову квасолю відкинути на друшляк. М’якуш гарбуза без шкірки нарізати невеликими кубиками, моркву й цибулю – маленькими кубиками. На олії обсмажити цибулю з морквою, додати гарбуз і ще смажити 3-5 хвилин. Додати квасолевий відвар або овочевий бульйон, трохи посолити, перемішати. Варити суп на невеликому вогні 15-20 хвилин, до м’якості гарбуза. Додати варену або консервовану квасолю й варити 1-2 хвилини. Посічену зелень змішати з подрібненим часником. Зупу зняти з вогню, додати зелень з часником, якщо треба – досолити й дати настоятися 10-15 хвилин.

Капусняк запорізький

400 г свинини, 600 г квашеної капусти, 400 г картоплі, 2 ст. л. пшона, 1 морква, 1 корінь петрушки, 1 корінь пастернаку, 1 невеликий корінь селери, 1 цибуля, 50 г сала, 4 ст. л. сметани, олія, вершкове масло, зелень петрушки, лавровий листок, чорний мелений перець, сіль – за смаком.

Відварити свинину. Квашену капусту відтиснути від соку й тушкувати 15-20 хв. до напівготовності, додаючи олію і бульйон. Нарізані соломкою моркву, петрушку, пастернак, селеру і цибулю злегка підсмажити на маслі. Пропущене через м’ясорубку сало розтерти у ступці зі сіллю, посіченою цибулею, зеленою петрушкою. У проціджений бульйон додати нарізану кубиками картоплю, варити 10-15 хв., потім додати промите пшоно, ще поварити. Коли пшоно й картопля будуть вже готові, додати капусту, сало, розтерте із зеленню, підсмажене коріння і все варити до готовності. За 5 хв. до завершення страву посолити, поперчити, додати лавровий листок. Подаючи до столу, у тарілку покласти шматок вареного м’яса, сметану і посипати зеленню петрушки. Капусняк також можна подати в житній хлібині, вийнявши з неї м’якуш.

Капусняк з квашеної капусти з грибами

Півлітра квашеної капусти, 1 морквина, 1 корінь петрушки, 20 г сушених грибів, кмин, 2 столові ложки олії, цибулина, сіль, перець.

Сушені гриби добре помити й замочити на годину-дві (воду, в якій гриби мокли, не виливати). В окріп покласти нарізані гриби, додати воду з грибів і варити їх до готовності. Потім додати нарізані моркву й петрушку (за бажання, можна їх перед тим потушкувати на олії).

Квашену капусту, якщо занадто квасна, промити холодною водою, посікти й додати до овочів. Заправити підсмаженою на олії цибулькою, посолити, поперчити, додати чверть чайної ложечки кмину.

Карпатська грибна юшка

30 г сушених грибів, 1 морквина, чверть невеликої селери, 1 корінь петрушки, 1 цибулина, олія, сіль, перець, зелень петрушки.

Сушені гриби добре промити й замочити на 1-2 години. В цій же воді їх потім варити. Зварені гриби відцідити (юшку не виливати!), нарізати соломкою й підсмажити з цибулькою на олії.

В окріп покласти нарізані моркву, петрушку, селеру й варити до готовності. Додати підсмажені гриби, юшку, в якій вони варилися. Посолити, поперчити.

Юшку подавати з грінками, підсмаженими на олії, або окремо звареною гречаною кашею.

Гречана зупа

4 картоплини, неповна склянка гречаних круп, 1 морквина, 1 цибулина, сіль, перець – за смаком.

Воду довести до кипіння й додати туди нарізану соломкою картоплю. Через 5 хвилин додати промиту гречану крупу й варити на невеликому вогні близько 10 хвилин.

На олії обсмажити нарізану дрібною соломкою або потерту на грубій тертці моркву і нарізану цибулю до золотистого кольору. Потім додати їх в суп, посолити, поперчити. Варити ще 10 хвилин. Накрити суп кришкою і залишити трохи настоятися. За бажання, можна додати свіжу зелень.

Цибулева зупа по-французьки

5 великих цибулин, 1 пора, 1 морквина, пів невеликої селери, 1 корінь петрушки, 2 столові ложки олії, 1 столова ложка борошна, 1 скл. білого сухого вина, сіль, перець, цукор – за смаком, зелень петрушки; білий багет, 100 г твердого сиру (наприклад, чедер).

Овочі, крім цибулі, нарізати великими шматками й варити до готовності. Цибулю нарізати кружальцями й повільно тушкувати на олії. Коли цибуля буде майже готова, додати борошно й смажити його разом з цибулею, доки воно не набуде золотавого кольору, додати склянку білого вина, добре розмішати й трошки потушкувати все разом. Смажену з борошном цибулю додати до юшки з овочами, перетерти все крізь сито або збити блендером і поставити на вогонь, щоб юшка трохи покипіла. Посолити, поперчити до смаку, додати трішечки цукру. Багет порізати на скибки, на кожну покласти шматок сиру, запекти в духовці, щоб сир розтопився, а грінки трохи підсмажилися. Подавати зупу, поклавши зверху грінку з сиром, притрусити зеленою петрушкою.

Росіл курячий з домашніми макаронами

1 домашня курка, 2 великі цибулини, 1-2 великі моркви, корінь пастернаку й корінь петрушки, 1 цибуля-пора, запашний перець, лавровий листок і гвоздика – до смаку, сіль і перець, зелень кропу і петрушки.

Для домашніх макаронів: 300 г борошна, 3 яйця, щіпка солі.

Курку випотрошити і добре помити, можна порізати на частини, залити холодною водою. Довести до кипіння. Обов’язково треба зняти піну, зменшити вогонь до найменшого, додати одну цибулину, накрити покришкою і варити до готовності м’яса. Росіл варити на дуже повільному вогні, тоді він буде прозорий і золотавий. Коли м’ясо стане м’якшим, посолити до смаку. Нехай ще трохи помліє.

Викинути варену цибулину. Ще одну цибулину очистити від верхніх шарів лушпайки, встромити в неї 2-3 гвоздички й опусти в росіл. Моркву нарізати соломкою або кружечками й теж додати до росолу. Додати коріння пастернаку й петрушки, пору (все цілими, щоб потім коли вони віддадуть свій смак, витягнути і викинути) та духмяний перець горошком. Ще 10-15 хвилин росіл має варитися. На завершення покласти лавровий листок і зелень. Дати настоятися. Курку витягнути, обскубати м’ясо і вкинути його назад у росіл.

У тарілку накласти зварених домашніх макаронів, покласти шматок м’яса, залити росолом.

Перед тим, як зробити макарони домашні, обов’язково треба просіяти борошно. Це збагатить його повітрям і зробить більш ніжнішими самі макарони. Борошно варто вибирати з твердих сортів пшениці.

У миску гіркою насипати борошно, зробити в ньому заглиблення, в яке розбити яйця кімнатної температури, посолити. Акуратно замісити тісто, роблячи рухи від краю до центру і поступово підсипаючи до яєчної маси борошно.

Вимішувати тісто доти, доки воно не перестане прилипати до рук, а потім перекласти його на стільницю і місити ще хвилин 10, за необхідності потроху додаючи борошно. Тісто саме «візьме» стільки борошна, скільки йому потрібно. Воно має бути м’яким й еластичним. Вимішане тісто загорнути в харчову плівку і покласти на 30 хвилин у холодильник.

Якщо у вас немає спеціальної машинки для вироблення домашніх макаронів, не біда – можна все зробити своїми руками. Через півгодини вийняти тісто, розділити його на 3-4 частини. Посипати борошном стільницю, тонко розкачати кожну частину товщиною 1 мм. Дати тісту полежати хвилин 30, а потім нарізати його гострим ножем, як вам забагнеться: широкими чи тонкими смужками. Якщо хочете, щоб макарони були довгими, то треба розвалковане й трохи підсушене тісто скрутити рулетом і нарізати макарони такої товщини, як бажаєте. Нарізані макарони варто розкласти на стільниці й висушити. Відварити в підсоленому окропі.

Курячий суп-пюре

600-700 г курки, по одній цибулині й моркві, 3 столові ложки борошна, пучок зелені, чорний мелений перець, сіль.

Курку помити, розділити на частини, покласти в баняк, залити холодною водою і варити на помірному вогні 20 хв. Потім додати цибулю і моркву й варити ще з півгодини. За 10 хвилин до закінчення варіння покласти в росіл зелень кропу й петрушки. Коли росіл буде готовий, курку й овочі вийняти на тарілку, юшку процідити. На олії спасерувати борошно. У пательню з борошном влити два ополоники росолу і прокип’ятити.

Куряче м’ясо відділити від костей, кілька гарних шматочків білого м’яса відкласти. Зварені цибулю, моркву, спасероване борошно й решта курячого м’яса перемолоти блендером або двічі пропустити через м’ясорубку. Отриману масу додати в росіл, посолити, поперчити. Помішуючи, поварити на слабкому вогні 5 хвилин, слідкуючи, щоб не закипів. У тарілку покласти шматочки м’яса, яке відклали, налити ополоник перетертого супу, прикрасити зеленню.

Горохова зупа зі шкварками

300 г шпондера, 1 склянка гороху, 2 картоплини, по одній морквині й цибулині, 1 зубчик часнику, сіль, спеції – за смаком.

Для сухариків: половина білого батона, 2-3 зубчики часнику, пів чайної ложечки меленого гострого червоного перцю, оливкова олія, сіль.

Горох залити водою й залишити на ніч. Потім воду злити, залити горох свіжою водою, довести до кипіння, зменшити вогонь і варити 30-40 хвилин. Картоплю почистити, нарізати кубиками, залити холодною водою, додати корінь петрушки й варити. Цибулю та моркву нарізати кубиками, трошки підсмажити на олії, перекласти овочі в баняк до картоплі. Шпондер нарізати кубиками, підсмажити на пательні, додати до зупи. Все варити ще близько 20-30 хвилин. Коли горох почне розварюватися, додати його в баняк, де варяться овочі з шкварками. Довести до кипіння, посолити, поперчити, додати розчавлений часник.

Приготувати сухарики. Батон нарізати кубиками. В миску налити оливкову олію, вичавити туди часник, додати паприку й сіль, розмішати. Висипати туди кубики батона й добре перемішати. Деко застелити фольгою, викласти кубики хліба й поставити в гарячу духовку на 5 хвилин. Перемішати й залишити ще на 5 хвилин. Готовий суп розлити в тарілки, посипати сухариками й подавати.

Юшка рибна по-ужгородськи

1 короп (400-500 г), 2 цибулини, 1 морква, 1 корінь петрушки, 100 г сала копченого, 1 ст. л. борошна, 3 помідори, 1 болгарський перець, 300 г картоплі, червоний і чорний мелений перець, сіль, зелень петрушки.

Коропа почистити, добре помити. З голови, хвоста, плавників (краще загорнути в чисту марлю, потім легше це вийняти й викинути) зварити юшку. Тушку риби порізати на шматки. На копченому салі потушкувати до напівготовності нарізані кубиками моркву, петрушку і цибулю, додаючи потрохи борошно й червоний мелений перець. Потім додати нарізані кубиками помідори (без шкірки) і солодкий перець. До речі, свіжі помідори й перець можна замінити консервованим лечо. У чисту киплячу рибну юшку додати очищену й нарізану кубиками картоплю, варити до напівготовності, потім додати шматки риби, варити ще хвилин 15-20. Врешті додати тушковані овочі, довести до готовності, посолити й поперчити за смаком. Подаючи на стіл, гарячу юшку посипати дрібно нарізаною зеленню петрушки.

Смачного!