Через погану погоду рух транспорту залишається обмеженим в одній області

В Одеській області через складні погодні умови зберігаються обмеження руху транспорту на деяких автодорогах. Про це повідомляє прес-служба ДержНС.

“Через складні погодні умови (снігопад, хуртовини) залишається обмеження руху для всіх видів транспорту на автодорозі М-15 Одеса – Рені. З 12:00 11 січня обмежено рух для великовагового транспорту на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у напрямку на Таганрог. Залишається обмеження в русі для великовагового транспорту на автошляху Кіровоград – Платонове”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще вчора було заборонено рух транспорту на дорогах загального користування державного та місцевого значення на території 11 районів Одеської області – Арцизського, Болградського, Біляївського, Білгород-Дністровського, Кілійського, Лиманського, Ізмаїльського, Овідіопольського, Ренійського, Саратського та Татарбунарського.

За інформацією Мінінфраструктури, залізничні вокзали та аеропорти працюють у звичайному режимі.