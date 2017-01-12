Близько 50 осіб з легеневою гіпертензією зі всієї України приїдуть до Львова на «Першу пацієнтську зустріч»

На захід з’їдуться пацієнти з легеневою гіпертензією зі всієї України.

Як повідомляють організатори, «Перша пацієнтська зустріч» відбудеться завтра, 14 січня, у приміщенні ЛОДА, (вул.Винниченка, 18, каб. 257). Початок о 14:00.

Подія відбуватиметься за підтримки Європейської Асоціації Легеневої Гіпертензії (PHA Europe), Львівської обласної державної адміністрації, Львівської міської ради, ЛМЦСССДМ, готелю «НТОН», T.B. Fruit (соки «Galicia»), Дитячого розважального центру «Дитяча Планета».

Окрім керівництва міста та області, захід відвідають пацієнти з легеневою гіпертензією з різних регіонів України та їх сім’ї (50 осіб), друзі, волонтери PHURDA, міжнародний гість – Керівник Норвезької Асоціації Легеневої Гіпертензії (PHA Norway) Hall Skara, народний депутат України Олег Березюк.

Нагадаємо, саме у Львівській області діє Програма безкоштовного забезпечення ліками хворих на легеневу гіпертензію (Програма на 2015-2017 роки). Також у Київській області у 2016 р. була затверджена Програма «Здоров’я», у яку було включено питання забезпечення лікування дитини-сироти Дідусенко Аліни (діагноз: легенева гіпертензія). В інших областях України забезпечення немає.