Андрій Садовий оприлюднив фото із відпочинку на гірськолижному курорті в Італії

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив інформацію про те, що відпочиває на гірськолижному курорті в Італії

“Зараз з сім’єю в Kronplatz (Італія). Готель Heinz (3*).”, – написав мер на своїй сторінці у Фейсбук. І зазначив, що може дозволити собі такий відпочинок.

“Вартість проживання в готелі на 7-х людей зі сніданками та вечерями 410 євро на добу. Середньомісячний дохід родини за 2016, який буде задекларований – понад 200 тис. грн”, – написав очільник Львова.

Андрій Іванович також повідомив, що відпустку взяв на чотири дні і використовує її зокрема і для ділових зустрічей.

“Відпустку взяв на 4 дні. Як завжди, використовую відпустку і для ділових зустрічей. Про результати згодом”, – додав мер.

Додамо, про те, що Андрій Садовий, мер Львова, відпочиває на італійському гірськолижному курорті в Південних Альпах, повідомив на своїй сторінці у Фейсбук громадський активіст Ігор Зінкевич – він оприлюднив фотографії з курорту. За його словами, Садового сфотографувала людина, що там працює.

“Просять анонімно: мер Андрій Іванович Садовий відпочиває в Італія. Кронплатц. 11.01.2017”, – пише Зінкевич.