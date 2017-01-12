240 внутрішньо-переміщених осіб у Львові отримали можливість для розвитку власної справи

Минулого тижня у Львові завершився відбір учасників проекту «Інтеграційна та стабілізаційна підтримка населення, яке постраждало внаслідок конфлікту в Україні».

У межах другої хвилі організатори отримали понад 400 заявок на участь, з яких комісія обрала 240, інформує прес-служба ЛМР.

Як повідомив «Клуб Ділових Людей», мета програми, яку вже вдруге організовують Клуб Ділових Людей та Міжнародна організація з міграції (МОМ), допомогти внутрішньо-переміщеним особам та місцевому населенню здобути актуальні професії, отримати навички щодо організації власних проектів та поради для розширення вже існуючого бізнесу. Фінансову підтримку для реалізації проекту надає Уряд Об’єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, що діє у партнерстві з Міністерством міжнародного розвитку (DFID).

У межах другої хвилі організатори отримали понад 400 заявок на участь, з яких комісія МОМ обрала 240. На даному етапі сформовано 8 груп (по 30 учасників у кожній) для інтенсивного навчання у трьох напрямках: «Профорієнтація», «Самозайнятість» та «Мікропідприємництво».

«Відповідно до умов проекту, 65% учасників – це внутрішньо-переміщені особи, решту – місцеві з перевагою для учасників АТО та етнічних меншин, – відзначає керівник проекту Христина Коваль. – Наша основна ціль – допомогти реалізуватися тим людям, які в силу зовнішніх обставин мають найменше можливостей та які, втім, є найбільш перспективними, цілеспрямованими та з багажем ідей для розвитку економіки країни».

У межах проекту учасники повинні пройти кілька етапів – дводенне бізнес-навчання з організації та розвитку власної справи (всі групи проходитимуть міні бізнес-курс з 11 до 31 січня), консультаційний супровід бізнес-експертів для створення грамотного бізнес-плану, конкурс бізнес-планів та розподілення грантових коштів до 55 000 гривень для кожного проекту. Визначення бенефіціарів відбудеться у лютому 2017 року.

Нагадаємо, протягом двох попередніх років Клуб Ділових Людей успішно провели дві хвилі бізнес-інкубатора «Новий відлік» (від МФ «Відродження) та першу хвилю проекту «Міграція для загального блага» (від МОМ).