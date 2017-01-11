Завтра на автошляхах Львова та області збережеться ожеледиця, часом мокрий сніг

За інформацією Львівського гідрометцентру, 12 січня на дорогах міста Львова та Львівської області збережеться ожеледиця.

Вранці та вдень пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, хуртовини. Також вдень часом мокрий сніг та сніг. Водіїв просять бути обережними, дотримуватися безпечної дистанції та вмикати фари.

Зокрема, завтра, 12 січня, у Львові хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий сніг. Вдень часом мокрий сніг та сніг, слабке налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень пориви       15 – 20 м/с, хуртовини. Температура повітря вночі 14 – 16° морозу, вдень 1 – 3° морозу.

13 січня синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг. Вдень мокрий сніг, подекуди з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 м/с. Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

14 січня очікується часом сніг та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний, 7 – 12 м/с, Температура повітря вночі 4 – 9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.