За новорічний тиждень на грип захворіло понад чверть мільйона українців

В період з 2 по 8 січня в Україні зареєстровано 250 227 хворих на грип та ГРВІ.

Про це повідомляє Центр грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

“За звітний перший тиждень на грип та ГРВІ захворіло 250 227 осіб, з них 52,6% становлять діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 587,5 на 100 тисяч населення, що на 32,2 % менше минулого тижня”, – йдеться у повідомленні.

В Центрі зазначили, що тенденція до зниження захворюваності пов’язана з новорічними святами та канікулами в навчально-виховних закладах.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано у Волинській області – 945, найменший – у Луганській – 136,9 на 100 тис. населення.

Також за минулий тиждень зареєстровано шість летальних випадків від грипу: в Черкаській, Донецькій областях по одному випадку, в Запорізькій, Львівській – по два випадки, із них одна дитина.

Додамо, що фахівці прогнозують пік захворюваності на грип та ГРВІ у лютому.

На жаль, на Львівщині грип і ГРВІ забрали життя вже шестеро осіб.