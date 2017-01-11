Херсон знову закривають для вантажівок

Херсон із 00.00 год. 12 січня закриють для в’їзду великовагового автотранспорту.

Про це повідомили у середу 11 січня у відділі громадських зв’язків Херсонської міської ради.

“Із 00.00 годин (12 січня) Херсон закритий для руху великовагового автомобільного транспорту. Обмежити в’їзд вантажівок вирішили через складні погодні умови. На період дії заборони руху великовагового вантажного транспорту визначено місця відстою – на в’їзді в місто, на Миколаївському шосе, в районі авторинку, на Бериславському шосе, в районі заводу “Данон”, на шосе В’ячеслава Чорновола (Кіндійському), в районі винзаводу та в’їзду в селище Комишани. Підвезення товарів до торговельних об’єктів має здійснюватися транспортом малої вантажності”, – повідомили у відділі громадських зв’язків міськради.

За інформацією мерії, “у період негоди чергуватимуть спеціалізовані транспортні засоби для ліквідації заторів, які виникають з провини контрагентів підприємств”.