Вибухового пристрою у будинку на вул. В. Великого не виявили

Як повідомили в управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення ЛМР, сьогодні о 12:20 на телефон Львівського оператора служби «102» надійшло повідомлення від мешканця квартири на вул. В.Великого, 5 (Франківський район) про те, що до нього на домашній номер телефону зателефонував невідомий та повідомив, що в будинку відбудеться вибух.

Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось, інформує прес-служба ЛМР.

На місці події працювали основні підрозділи сил ЦЗ області і міста Львова згідно з «Планом дій …» у складі 34 осіб та 10 одиниць техніки.

Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб.

Спеціалістами вибухово-технічного відділу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при Головному управлінні Національної поліції у Львівській області разом з кінологом проведено обстеження приміщень будинку та прилеглої території. На час обстеження з будинку виведено 68 осіб.

Пошукові роботи завершено о 14:15 год. – вибухового пристрою не виявлено.

Встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування.