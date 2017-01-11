Унаслідок зіткнення двох іномарок у Львові загинула жінка, ще двоє людей – травмовані

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 січня, о 21:59, у Львові, на розі вулиць Мазепи та Замарстинівської.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

10 січня, о 21:59, у Львові, на розі вулиць Мазепи та Замарстинівської, зіткнулись два автомобілі: “БМВ 530″під керуванням водія, 1988 року народження, жителя м. Львова, та “Форд Фієста” під керуванням львів’янина, 1988 року народження.

Унаслідок ДТП постраждало три особи. Двох чоловіків – 1956 і 1988 років народження, жителів м. Львова, госпіталізовано до Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги. Жінка, 1961 року народження, також жителька Львова, загинула на місці події.

Незадовільні дорожні умови, що могли стати безпосередньою або супутньою причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди, не виявлені.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.