Унаслідок нічної стрілянини в Києві помер чоловік. Фото

У вівторок, 10 січня, близько 23:30 у Києві на Русанівському бульварі біля будинку сталася стрілянина, у результаті якої загинув чоловік, повідомляє Головне управління Нацполіції Києва.

Зі слів свідка, на вулиці біля під’їзду перебували двоє чоловіків. Один із них тримав у руці пістолет, потім здійснив п’ять пострілів і побіг, інший – впав на спину.

Пораненого 40-річного місцевого мешканця з вогнепальним пораненням голови, грудей та плеча «швидка» доправила до медичного закладу. Вранці потерпілий помер.

Поліцейські опитали свідків, місцевих мешканців та родичів потерпілого. Слідчо-оперативна група дослідила місце події, вилучила п’ять гільз патронів калібру 9 мм та дві кулі. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства.