Українські бійці зайняли нові позиції на Світлодарській дузі

Українські військові дещо розширили існуючий плацдарм, зайнявши нові позиції на Світлодарській дузі.

Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

“У результаті бойових дій підрозділи ЗСУ зайняли нові дуже важливі позиції, але в межах лінії розмежування. Тобто, мінські угоди не порушувались, а військові підрозділи, які там обороняють рубежі, перебувають у рамках нашої території”, – зазначив Мотузяник.