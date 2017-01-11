Українські бійці зайняли нові позиції на Світлодарській дузі

Українські військові дещо розширили існуючий плацдарм, зайнявши нові позиції на Світлодарській дузі.
Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
“У результаті бойових дій підрозділи ЗСУ зайняли нові дуже важливі позиції, але в межах лінії розмежування. Тобто, мінські угоди не порушувались, а військові підрозділи, які там обороняють рубежі, перебувають у рамках нашої території”, – зазначив Мотузяник.
Він підкреслив, що на донецькому напрямку основними гарячими точками продовжують залишатися Світлодарська дуга, периметр міста Горлівка, околиця Авдіївки і донецький аеропорт. Крім того, неспокійно і на Маріупольському напрямку.
Нагадаємо, впродовж дня, 11 січня, бойовики 23 рази обстріляли сили АТО. Один військовий отримав поранення.