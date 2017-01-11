Україна втратила 3 млн робочих місць через війну та окупацію Криму

За словами міністра, на сьогоднішній день рівень зайнятості в Україні становить 56,2% від кількості працездатних.

Україна втратила 3 млн робочих місць через окупацію Донбасу і анексію Криму. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи на засіданні уряду, передає ЛІГА.net.

“У 2014-2015 роках Україна зіткнулася з проблемою різкої втрати кількості робочих місць в результаті збройного конфлікту з Російською Федерацією і анексії Криму. Зайнятість населення за цей період в Україні скоротилася на три мільйони робочих місць”, – сказав він.

За словами міністра, на сьогоднішній день рівень зайнятості в Україні становить 56,2% від кількості працездатних.

“З 26 мільйонів осіб працездатного віку у віці від 15 до 70 років у нас зайнятими є трохи більше 16 мільйонів чоловік. Для порівняння, в сусідній Польщі 22 мільйони при таких же демографічних показниках працевлаштовані і платять податки, а також внески до Пенсійного фонду”, – сказав він.