У Золочеві на Львівщині посеред вулиці замерзла жінка

Її тіло без ознак життя виявили місцеві мешканці

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Золочівський відділ поліції 10 січня надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста виявлено тіло жінки без ознак життя.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Нею виявилась 58-річна жінка без постійного місця проживання.

Тіло без ознак насильницької смерті скеровано на експертизу. За попередніми даними причина смерті – переохолодження.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1. ст. 115 (злочини проти життя та здоров’я особи) КК України.