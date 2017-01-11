У Львові жінка обікрала квартирантку свого приятеля

Загальна сума завданих матеріальних збитків становить близько 4000 гривень

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

До Сихівського відділу поліції 10 січня звернулася по допомогу 22-річна львів’янка. Жінка повідомила, що з квартири, яку вона винаймає, викрали її одяг та парфумерію. Сума збитків становить майже 4000 гривень.

За словами заявниці, до скоєння злочину причетна 24-річна львів’янка, знайома власника квартири.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Санкції статті передбачають покарання включно до позбавлення волі на строк до трьох років.