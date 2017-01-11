У Львові затримали чоловіка, який просто у приміщенні суду передав знайомому пакет з наркотиками (фото)

Працівники оперативно-пошукового відділу у Львівській області спільно з працівниками Франківського відділу поліції затримали раніше судимого 31-річного львів’янина, котрий передав товаришу пакет з наркотичними речовинами та нарковмісними таблетками.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Подія сталась 6 січня у приміщенні одного з районних судів міста Львова. Затриманий передав пакет своєму знайомому, теж неодноразово судимому 30-річному львів’янину, якому суд якраз обирав міру запобіжного заходу (тримання під вартою) за підозрою у скоєнні крадіжки.

У пакеті, який поліцейські вилучили у зловмисника, було одинадцять капсул (пігулок) з білою порошкоподібною речовиною, пакет з подрібненою речовиною рослинного походження, ймовірно, марихуаною, вагою близько п’яти грамів, а також речовини, схожі на героїн та метадон вагою два грами.

Усі вилучені речовини скеровані на експертизу, вирішують питання правової кваліфікації злочину згідно з нормами Кримінального кодексу України.