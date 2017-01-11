У Львові заступник міністра охорони здоров’я розповів як працюватиме медичне страхування

Із початком року стартував перший етап медичної реформи, який полягає у зміні фінансування первинної ланки медичної допомоги.

Що чекає мешканців Львівщини із впровадженням страхової моделі медицини на первинному рівні – як покриватимуть витрати на лікування та що треба знати пацієнтам на прес-конференції у рамках робочої поїздки на Львівщину у середу, 11 січня, розповів заступник міністра охорони здоров’я України Павло Ковтонюк, інформує прес-служба ЛОДА.

Заступник міністра розповів про страхову модель фінансування охорони здоров’я, яку пропонує профільне міністерство. За його словами, ця модель не потребує залучення додаткових коштів, податків чи створення нових страхових компаній, а використовує наявні ресурси, які вже акумулюються в бюджеті країни.

“Держава сплачуватиме лікарю за фактично надану послугу, згідно з тарифом, який розроблений на одного пацієнта. При цьому буде введено коефіцієнт на певні категорії громадян, зокрема на ускладнених пацієнтів, дітей та осіб похилого віку. Тариф сформований так, щоб покривати усі середньостатистичні витрати, – зазначив Павло Ковтонюк. – Наше завдання – вибудувати фінансові стимули, такими, за якими сімейний лікар буде зацікавлений підтримувати громадян здоровими. Пацієнт, в свою чергу, при наданні неякісних послуг, зможе замінити лікаря”.

Нагадаємо, кожен пацієнт обирає собі сімейного лікаря (терапевта, педіатра) та укладає з ним угоду, де є чітко визначено обсяг гарантованих послуг. Тоді дохід лікаря залежатиме від кількості укладених угод з пацієнтами.

Також Павло Ковтонюк наголосив, що пацієнт вільно обиратиме собі будь-якого лікаря без територіальної прив’язки.

Важливим компонентом реформи є електронна система реєстрації в галузі охорони здоров’я. Першочерговою буде реєстрація пацієнта, далі фіксуватиметься з якою проблемою пацієнт звернувся, які маніпуляції йому проведені та лише згодом – скерування на діагностику та отримання електронного рецепту. В електронному реєстрі планується створення реєстру пацієнтів, лікарів та закладів.

Заступник міністра зазначив, що відтепер керівники медичних закладів всіх рівнів (окрім тих, що фінансуються із держбюджету) отримали можливість гнучко використовувати свій бюджет та ефективно господарювати, визначаючи першочерговість витрат.