У Львові вдруге відбудеться Міжнародний різдвяний фестиваль (програма)

Протягом 13-14 січня на Львівському ярмарку проведуть Другий міжнародний різдвяний фестиваль. На сцені біля головної міської ялинки виступатимуть фольклорні колективи з Польщі та Білорусі, а також популярні українські етногурти.

Фестиваль стартує 13 січня, о 16:00, виступом оркестру Національної гвардії України за участю вокальної формації «Аверс». Польські та білоруські гості: колективи «Покоління» та «Гуда» – представлятимуть автентичні колядки своїх країн, а українські різдвяні співанки у різноманітних музичних обробках виконуватимуть театр пісні «Горличка», етногурти «ПашКо Band», «Коралі» та «Joryj Kloc», – повідомляє прес-служба ЛМР.

Програма ІІ Міжнародного різдвяного фестивалю у Львові

13 січня 2017 року

16:00 – Оркестр Національної гвардії України за участю народної вокальної формації «Аверс» ЛІ УБС;

16:30 – Етно-гурт «Коралі»;

17:00 – Колектив «Покоління», Польща;

18:30 – Колектив «Гуда», Білорусь;

20:00 – етно-гурт «ПашКо Band»;

14 січня 2017 року

16:00 – зразковий театр пісні «Горличка», керівник – Галина Равлінко, заслужений працівник культури;

16:30 – Етно-гурт «Коралі»;

17:00 – Колектив «Покоління», Польща;

18:30 – Колектив «Гуда», Білорусь;

20:00 – етно-гурт «Joryj Kloc».