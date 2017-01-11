У Львові триває збір на утилізацію відпрацьованих батарейок та ламп (графік на січень, лютий)

Міське управління екології нагадує: у місті триває збір відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на базі двох пересувних еко-бусів та 95 контейнерів для елементів живлення

Як зазначають в управлінні, упродовж 2016 року від мешканців міста прийняли понад 2,5 тонни відпрацьованих елементів живлення (батарейок), а також вже утилізували 8,5 тис. зібраних відпрацьованих люмінесцентних ламп, що містять ртуть. Тут також відзначили, що з 20 жовтня, після отримання ліцензії, міська лінія з переробки ламп приймає їх і від юридичних осіб, тож станом на початок 2017 року зібрали та утилізували близько 2 тис. ламп.

Нагадаємо, ще в жовтні 2015 року у Львові на базі міської ТЕЦ-2 (вул. Пластова, 125) запустили лінію з переробки ртутних енергоощадних ламп. Установка – унікальна, і є єдиною такою на території України, відтак – готова приймати лампи не лише зі Львова та області, а й з усього західного регіону. За годину вона переробляє 200 кг відпрацьованих електронних відходів. Цього року в жовтні міністерство екології та природних ресурсів України видало ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» ліцензію на право здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Закупили лінію за грантові кошти ЄС у шведської компанії «МRT».

Розклад зупинок еко-бусів на січень-лютий 2017 року