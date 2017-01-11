У Львові триває збір на утилізацію відпрацьованих батарейок та ламп (графік на січень, лютий)

Міське управління екології нагадує: у місті триває збір відпрацьованих люмінесцентних ламп та батарейок на базі двох пересувних еко-бусів та 95 контейнерів для елементів живлення
Як зазначають в управлінні, упродовж 2016 року від мешканців міста прийняли понад 2,5 тонни відпрацьованих елементів живлення (батарейок), а також вже утилізували 8,5 тис. зібраних відпрацьованих люмінесцентних ламп, що містять ртуть. Тут також відзначили, що з 20 жовтня, після отримання ліцензії, міська лінія з переробки ламп приймає їх і від юридичних осіб, тож станом на початок 2017 року зібрали та утилізували близько 2 тис. ламп.
Нагадаємо, ще в жовтні 2015 року у Львові на базі міської ТЕЦ-2 (вул. Пластова, 125) запустили лінію з переробки ртутних енергоощадних ламп. Установка – унікальна, і є єдиною такою на території України, відтак – готова приймати лампи не лише зі Львова та області, а й з усього західного регіону. За годину вона переробляє 200 кг відпрацьованих електронних відходів. Цього року в жовтні міністерство екології та природних ресурсів України видало ДП «Боднарівка» ЛКП «Зелений Львів» ліцензію на право здійснення господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами. Закупили лінію за грантові кошти ЄС у шведської компанії «МRT».
Розклад зупинок еко-бусів на січень-лютий 2017 року
січень
14:00-17:00 Середа 04.01.2017 ТЦ «Барвінок» вул. Широка, 70а
10:00-13:00 Четверг 05.01.2017 Львівська міська рада пл. Ринок, 1
14:00-17:00 П’ятниця 13.01.2017 ТЦ «Скриня» вул. Городоцька, 179
10:00-13:00 Субота 14.01.2017 ТЦ «ВАМ» вул. Б.Хмельницького, 214
14:00-17:00 П’ятниця 20.01.2017 ТЦ «ВАМ» просп. Червоної Калини, 62
10:00-13:00 Субота 21.01.2017 «Наш край Експрес» вул. Пасічна, 42
14:00-17:00 П’ятниця 27.01.2017 Фокстрот вул. Княгині Ольги, 106
10:00-13:00 Субота 28.01.2017 ТЦ «Будинок меблів» вул. Любінська, 92
лютий
14:00-17:00 П’ятниця 03.02.2017 «Балатон» вул. Гетьмана Мазепи, 11
10:00-13:00 Субота 04.02.2017 ТЦ «Південний» вул. Виговського, 100
14:00-17:00 П’ятниця 10.02.2017 ТЦ «ВАМ» вул. Наукова, 35а
10:00-13:00 Субота 11.02.2017 «Санта-Барбара» просп. Червоної Калини, 105
14:00-17:00 П’ятниця 17.02.2017 Личаківська райадміністрація вул. Левицького, 67
10:00-13:00 Субота 18.02.2017 «Вопак» вул. Широка, 64
14:00-17:00 П’ятниця 24.02.2017 ТЦ «Метро» вул. Городоцька, 300
10:00-13:00 Субота 25.02.2017 ТЦ «ВАМ» вул. Шевченка, 358
14:00-17:00 Понеділок 27.02.2017 ТЦ «Арсен» вул. Зелена, 147
10:00-13:00 Вівторок 28.02.2017 ТЦ «Арсен» просп. Чорновола, 93