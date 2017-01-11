У Львові анонім повідомив про загрозу вибуху в житловому будинку

На місці події працюють експерти-вибухотехніки, кінологи та слідчо-оперативна група

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Сьогодні, 11 січня, о 12.20, на оперативну лінію 102 звернувся мешканець одного з будинків на вулиці Володимира Великого, котрий розповів, що до нього зателефонував анонім та повідомив, що у будинку станеться вибух.

На місце події виїхали експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та працівники інших служб. Правоохоронці обстежуватимуть приміщення будинку та прилеглу територію.

Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який повідомив про загрозу вибуху.