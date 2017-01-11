У квартирі в с. Оброшино, що біля Львова, виявили тіло жінки

Щоб відчинити двері квартири, довелось викликати рятувальників

Про це повідомили у гУ ДСНС у Львівській області.

10 січня, о 22:26, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в с. Оброшино Пустомитівського району у квартирі на другому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку тривалий час не відкриває двері власниця 1949 року народження.

Фахівці пожежно-рятувального відділення ДПРЧ-25 м. Пустомити допомогли працівникам поліції відчинити двері. У помешканні виявлено труп власниці.