У Києві після погоні патрульні зупинили мікроавтобус з бандитами

У Києві патрульні затримали групу підозрюваних у розбійному нападі.

Про це повідомили в прес-службі Патрульній поліції.

11 січня, близько 12-ї ночі, інспектори отримали виклик про розбій: в один із закладів на бульварі Вацлава Гавела увірвалися невідомі в балаклавах і, погрожуючи палицями і сокирами, поклали всіх на землю, розгромили майно, забрали телевізор, гроші з каси і зникли в невідомому напрямку.

Під час обробки прилеглої території на проспекті Комарова інспектори помітили мікроавтобус Opel Vivaro, водій якого різко змінив швидкість і напрямок руху, побачивши екіпаж патрульних.

Правоохоронці вирішили перевірити авто по причетності до розбою і подали водієві сигнал про зупинку, на що він відреагував збільшенням швидкості.

Почалося переслідування. Орієнтування передали всім екіпажам міста.

Патрульні поліцейські наздогнали і заблокували автомобіль утікачів на вулиці Великій Окружній. В салоні транспортного засобу знаходилося 6 осіб.

Під час поверхневої перевірки автомобіля поліцейські виявили телевізор і балаклави. Всіх 6 чоловік правоохоронці доставили у відділення поліції. Зараз особи затримані в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою посадовою особою) КПК України, розпочато кримінальне провадження за ст. 187 (Розбій) ККУ.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Солом’янського відділення поліції.