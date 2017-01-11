У ДТП на Львівщині постраждав громадянин Німеччини

Як попередньо з’ясували правоохоронці, 67-річний громадянин Німеччини здійснював розворот на своєму автомобілі

Про це інформує відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 10 січня, о 13.35, на автодорозі Львів – Самбір поблизу зупинки «Крижова».

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Шевроле Авео», житель Тернопільської області, рухався у напрямку Львова і зіткнувся з автомобілем «Сузукі», за кермом якого перебував 67-річний іноземець.

Унаслідок ДТП дві особи госпіталізовані. Громадянин Німеччини – з попереднім діагнозом “закритий перелом восьмого лівого ребра” та пасажир «Шевроле», 26-річний мешканець Тернополя, – з попереднім діагнозом “струс головного мозку”.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.