Сьогодні – Всесвітній день заповідників і національних парків

День заповідників і національних парків – офіційне свято, що відзначається за ініціативою ряду екологічних організацій. Ця дата святкується щорічно 11 січня.

Про це повідомили в департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

За словами директора департаменту Руслана Гречаника, сьогодні на території області функціонує 357 об’єктів природно-заповідного фонду, загальною площею понад 158 тис га, що складає 7,2% від загальної площі області. Найбільшу площу в структурі природно-заповідного фонду області займають національні природні парки Сколівські Бескиди, Яворівський і “Північне Поділля”, загальною площєю 58,3505 тис га, регіональні ландшафтні парки – 56,2889 тис га та заказники – 31,07212 тис га. Щодо кількості заповідних об’єктів у різних категоріях заповідання, то найбільше на території області знаходиться пам’яток природи – 188 об’єктів (2830,24 га), парків-пам’яток садово-паркового мистецтва – 62 (905,37 га) та заповідних урочищ – 48 об’єктів (6502,40 га).

Нагадаємо, у 2016 році з ініціативи департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, в рамках реалізації Регіональної програми розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009 – 2020 роки, рішенням Львівської обласної ради створено ландшафтний заказник місцевого значення “Журавлиний”, комплексну пам’ятку природи місцевого значення “Під Парашкою” та комплексну пам’ятку природи місцевого значення “Козій” і ботанічну пам’ятку природи місцевого значення “Свідок історії”.

У рамках реалізації Регіональної програми розвитку заповідної справи у Львівській області на 2020 рік в області ведеться робота зі створення національного природного парку “Бойківщина” у Карпатському регіоні на базі ландшафтного заказника загальнодержавного значення “Пікуй” (найвища в межах області вершина висотою 1406 м над р.м.), загальнозоологічного заказника “Либохорівський”, регіонального ландшафтного парку “Надсянський” (який є складовою першого в світі міжнародного українсько-польсько-словацького резервату біосфери “Східні Карпати”).