Сьогодні “найввічливіший” день у році

11 січня відзначають Всесвітній день “дякую”. Цього дня бажано подякувати усім близьким та рідним, тим, хто поруч з вами, та тим, хто вам небайдужий.

Нас з дитинства вчать казати чарівне слово “дякую”. Воно виражає зичливість та повагу, а тому це слово вирішили вшанувати та запровадили на його честь свято. Всесвітній день “дякую”відзначають 11 січня з ініціативи ООН та ЮНЕСКО, хоч є версія, що його спеціально придумала одна з американських компаній, що виробляють вітальні листівки, яка в такий спосіб просто хотіла збільшити свій прибуток. Хай там як, а тепер щорічно 11 січня є “найввічливішим” днем у році.

Вважають, що 11 січня потрібно сказати слова вдячності 100 разів. Хоча цю традицію можна повторювати щодня 🙂

Психологи кажуть, що слово “дякую” дійсно чарівне і здатне творити дива. Крім того, слова вдячності здатні змінити наше життя на краще, бо вони налаштовують на позитив та поліпшують стосунки. Тому частіше кажіть «дякую», і тоді добрих справ у вашому житті буде більше.

Слова вдячності

Відомо, що слово «спасибі» народилося в XVI столітті з часто вимовного словосполучення «спаси Бог». Етимологи вважають, що за часів язичництва в побуті наших предків слова подяки звучали як «дякую» або «подякую», але з приходом християнства наші предки замінили їх вищезгаданої фразою.

Що цікаво, старовіри не говорять «спасибі», вважаючи, що це слово народилося з словосполучення «спаси Бай». Бай – це ім’я одного з язичницьких богів.

За деякими даними, вперше слово «спасибі» було зафіксовано в 1586 році в словнику-розмовнику, виданому в Парижі.

Українське слово “дякувати” походить від свого німецького аналога.