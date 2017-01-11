Шахраї з Волині та Африки заробили на студентах півмільйона

На Волині викрили банду молодих “ділків”, які за чотири місяці нелегально переправили за кордон більше десяти африканських студентів і заробили на цьому близько півмільйона гривень.

“25-річний житель Любомльського району долучив до злочинної компанії ще одного жителя Волині та двох громадян Республіки Гвінея. Їх мета – налагодити незаконний перетин державного кордону іноземцями, які хочуть потрапити в Республіку Польща. Зловмисники брали з “туристів” від однієї до півтори тисячі доларів США”, – повідомляє волинська поліція.

Всього “бізнесмени” заробили майже 18 тис. доларів і встигли переправити до Польщі 12 іноземців, серед яких – громадяни Республіки Конго, Гвінеї та Сирії. Більшість з них – студенти, які навчалися в українських ВУЗах.

Зараз троє членів цієї банди перебувають під вартою в слідчому ізоляторі Луцька. Ще один – під домашнім арештом.

Всі нелегали, які незаконно потрапили в Польщу, будуть повернуті на територію України. Винним загрожує позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна.