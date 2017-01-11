Розпочалися громадські слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень (графік)

Громадські слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень розпочнуться сьогодні, 11 січня, й триватимуть упродовж трьох днів

Про це повідомив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Як повідомив Роман Кокотайло, відповідні слухання відбудуться у кожному районі Львівщини. Зокрема, у Буському та Дрогобицькому районах слухання відбудуться уже сьогодні.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 січня, під час скайп-наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка доручив очільникам райдержадміністрацій та міст обласного значення провести громадські слухання в районах щодо регулювання вартості проїзду на приміські та міжміські пасажирські перевезення.

Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

Графік громадських слухань щодо регулювання вартості пасажирських перевезень