Розпочалися громадські слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень (графік)

Громадські слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень розпочнуться сьогодні, 11 січня, й триватимуть упродовж трьох днів
Про це повідомив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.
Як повідомив Роман Кокотайло, відповідні слухання відбудуться у кожному районі Львівщини. Зокрема, у Буському та Дрогобицькому районах слухання відбудуться уже сьогодні.
Нагадаємо, що у вівторок, 10 січня, під час скайп-наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка доручив очільникам райдержадміністрацій та міст обласного значення провести громадські слухання в районах щодо регулювання вартості проїзду на приміські та міжміські пасажирські перевезення.
Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.
Графік громадських слухань щодо регулювання вартості пасажирських перевезень
|
№ п/п
|
Район
|Дата та година проведення
громадських слухань
|Місце проведення
|Бродівський
|
12.01.2017, 1800 год
|
м. Броди,
Сесійна зала районної ради
|Буський
|
11.01.2017, 1700 год
|
м. Буськ,
Актовий зал райдержадміністрації
|Городоцький
|
12.01.2017, 1100 год
|
м. Городок,
Актовий зал райдержадміністрації
|Дрогобицький
|
11.01.2017, 1100 год
|
м. Дрогобич,
Актовий зал райдержадміністрації
|Жидачівський
|
13.01.2017, 1100 год
|
м. Жидачів,
Актовий зал райдержадміністрації
|Жовківський
|
13.01.2017, 1100 год
|
м. Жовква,
Актовий зал райдержадміністрації
|Золочівський
|
12.01.2017, 1500 год
|
м. Золочів,
Актовий зал райдержадміністрації
|Кам’янка-Бузький
|
13.01.2017, 1600 год
|
м. Кам’янка-Бузька,
Малий актовий зал райдержадміністрації
|Миколаївський
|
13.01.2017, 1100 год
|
м. Миколаїв,
Актовий зал райдержадміністрації
|Мостиський
|
13.01.2017, 1400 год
|
м. Мостиська,
Актовий зал районної ради
|Перемишлянський
|
13.01.2017, 1100 год
|
м. Перемишляни,
Актовий зал райдержадміністрації
|Пустомитівський
|
13.01.2017, 1400 год
|
м. Пустомити,
Актовий зал райдержадміністрації
|Радехівський
|
12.01.2017, 1000 год
|
м. Радехів,
Сесійна зала районної ради
|Самбірський
|
12.01.2017, 1100 год
|
м. Самбір,
Сесійна зала районної ради
|Сколівський
|
13.01.2017, 1500 год
|
м. Сколе,
Актовий зал райдержадміністрації
|Сокальський
|
13.01.2017, 1200 год
|
м. Сокаль,
Актовий зал райдержадміністрації
|Старосамбірський
|
12.01.2017, 930 год
|
м. Старий Самбір,
Актовий зал райдержадміністрації
|Стрийський
|
13.01.2017, 1100 год
|
м. Стрий,
Районний будинок культури
(вул. Є.Коновальця,3)
|Турківський
|
13.01.2017, 1200 год
|
м. Турка,
Актовий зал районної ради
|Яворівський
|
13.01.2017, 1100 год
|
м. Яворів,
Актовий зал райдержадміністрації