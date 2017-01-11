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Розпочалися громадські слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень (графік)

Громадські слухання щодо регулювання вартості пасажирських перевезень розпочнуться сьогодні, 11 січня, й триватимуть упродовж трьох днів

Про це повідомив в.о. директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло.

Як повідомив Роман Кокотайло, відповідні слухання відбудуться у кожному районі Львівщини. Зокрема, у Буському та Дрогобицькому районах слухання відбудуться уже сьогодні.

Нагадаємо, що у вівторок, 10 січня, під час скайп-наради голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка доручив очільникам райдержадміністрацій та міст обласного значення провести громадські слухання в районах щодо регулювання вартості проїзду на приміські та міжміські пасажирські перевезення.

Під час наради очільник Львівщини наголосив на важливості публічного обговорення даного питання, а також на визначенні економічно-обгрунтованих тарифів.

Графік громадських слухань щодо регулювання вартості пасажирських перевезень

№ п/п

Район

 Дата та година проведення
громадських слухань		 Місце проведення
Бродівський

12.01.2017, 1800 год

м. Броди,

Сесійна зала районної ради
Буський

11.01.2017, 1700 год

м. Буськ,

Актовий зал райдержадміністрації
Городоцький

12.01.2017, 1100 год

м. Городок,

Актовий зал райдержадміністрації
Дрогобицький

11.01.2017, 1100 год

м. Дрогобич,

Актовий зал райдержадміністрації
Жидачівський

13.01.2017, 1100 год

м. Жидачів,

Актовий зал райдержадміністрації
Жовківський

13.01.2017, 1100 год

м. Жовква,

Актовий зал райдержадміністрації
Золочівський

12.01.2017, 1500 год

м. Золочів,

Актовий зал райдержадміністрації
Кам’янка-Бузький

13.01.2017, 1600 год

м. Кам’янка-Бузька,

Малий актовий зал райдержадміністрації
Миколаївський

13.01.2017, 1100 год

м. Миколаїв,

Актовий зал райдержадміністрації
Мостиський

13.01.2017, 1400 год

м. Мостиська,

Актовий зал районної ради
Перемишлянський

13.01.2017, 1100 год

м. Перемишляни,

Актовий зал райдержадміністрації
Пустомитівський

13.01.2017, 1400 год

м. Пустомити,

Актовий зал райдержадміністрації
Радехівський

12.01.2017, 1000 год

м. Радехів,

Сесійна зала районної ради
Самбірський

12.01.2017, 1100 год

м. Самбір,

Сесійна зала районної ради
Сколівський

13.01.2017, 1500 год

м. Сколе,

 Актовий зал райдержадміністрації
Сокальський

13.01.2017, 1200 год

м. Сокаль,

Актовий зал райдержадміністрації
Старосамбірський

12.01.2017, 930 год

м. Старий Самбір,

Актовий зал райдержадміністрації
Стрийський

13.01.2017, 1100 год

м. Стрий,

Районний будинок культури

(вул. Є.Коновальця,3)
Турківський

13.01.2017, 1200 год

м. Турка,

Актовий зал районної ради
Яворівський

13.01.2017, 1100 год

м. Яворів,

Актовий зал райдержадміністрації