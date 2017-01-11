ПриватБанк безкоштовно відкриває рахунки підприємцям в онлайн режимі

Приватні підприємці можуть безкоштовно відкрити банківський рахунок безпосередньо на сайті ПриватБанку.

Як запевнили в банку, увесь процес відкриття рахунку в режимі онлайн займає не більше 5 хвилин.

“Лише за тиждень понад 1 000 підприємців України відкрили рахунки підприємця на нашому сайті, – розповідає керівник напрямку обслуговування малого та середнього бізнесу ПриватБанку Олександр Ніколенко. – Адже це не тільки дуже зручно – рахунок можна відкрити за кілька хвилин без візиту в банк, але ще й вигідно – у режимі онлайн рахунок відкривається абсолютно безкоштовно”.

Щоб відкрити банківських рахунок на сайті ПриватБанку, достатньо бути зареєстрованим підприємцем та клієнтом ПриватБанку як фізособа (наприклад, мати картку чи депозит), та отримати ЕЦП в Приват24 для приватних клієнтів.

Найчастіше рахунки відкривають онлайн підприємці сфери ІТ, бухгалтери та аудитори, підприємці роздрібної та оптової торгівлі. За кількістю рахунків, відкритих онлайн, лідирують підприємці з Київської, Дніпропетровської, Харківської та Одеській областей.

За даними дослідження банківського ринку, проведеного GFK Ukraine, рахунками та іншими послугами ПриватБанку користуються 56,1% юридичних осіб та 69,7% приватних підприємців, які користуються послугами українських банків.