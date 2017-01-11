Понад півмільйона пачок сигарет вилучено львівськими митниками упродовж 2016 року

Упродовж січня-грудня 2016 року підрозділами Львівської митниці ДФС виявлено й припинено 5617 порушень митних правил.

При цьому, вартість предметів правопорушень становить 103,62 млн. грн., з них із реально вилученими предметами ПМП – 1836 на суму 93,94 млн. грн. Кількість справ про ПМП в порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшилась на 76,7 %, вартість предметів правопорушень збільшилась на 20,9 % (за аналогічний період минулого року заведено 3179 справ про ПМП вартістю 85,7 млн. грн.). Кількість справ, за якими встановлюється вартість – 118.

Здебільшого порушниками митних правил виступали фізичні особи. Стосовно юридичних осіб у січні-грудні 2016 року зафіксовано 75 митних правопорушень на загальну суму понад 40 млн. грн.

Характерними видами порушень митного законодавства впродовж звітного періоду були: на виїзд з України – переміщення товарів через митний кордон з приховуванням від митного контролю та недоставлення товарів, транспортних засобів до митного органу; на в’їзд в Україну – порушення порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, недекларування товарів та недоставлення товарів, транспортних засобів до митного органу.

Структура предметів правопорушень, вилучених у справах про порушення митних правил (співвідношення до загальної кількості випадків вилучених предметів правопорушення) наступна: продовольчі товари – 28,3 %; тютюнові вироби – 18,1 %; промислові товари – 41,5 %; дорогоцінне каміння й метали – 1 %, зброя – 5,8 %; транспортні засоби – 4,4 %, валюта – 0,8 %, культурні цінності – 0,1 %.

Характерним товаром для незаконного вивезення з України до країн Європи залишаються тютюнові вироби. Впродовж поточного року виявлено 339 спроб незаконного переміщення через митний кордон України, вилучено 563991 пачку сигарет (за аналогічний період 2015 року виявлено 289 спроб незаконного переміщення, вилучено 174455 пачок сигарет). Традиційними місцями приховування сигарет залишаються конструктивні порожнини транспортних засобів, пустотілі порожнини коліс автомобіля, спеціально виготовлені тайники. Також, впродовж січня-грудня 2016 року припинено незаконне ввезення на митну територію України продуктів харчування, сільгосппродукції та товарів промислової групи на суму понад 90 млн. грн.

Крім того, за результатами проведених заходів у січні-грудні 2016 року митницею виявлено 139 діянь, що містять ознаки злочину, з яких: 3 за ознаками ст. 201 ККУ, 4 за ознаками ст. 305 ККУ направлено до УСБУ у Львівській області; 32 за ознаками ст. 263 ККУ, 1 за ознаками ст. 307 ККУ, 23 за ознаками ст. 309 ККУ, 49 за ознаками ст. 358 ККУ, 17 за ознаками ч.2 ст. 240 ККУ, 1 за ознаками ст. 290 ККУ направлено до ГУНП у Львівській області; 1 за ознаками ст. 364 ККУ направлено до Управління захисту економіки у Львівській обл. ДЗЕ НП України; 4 за ознаками ст. 204 ККУ, 4 за ознаками ст. 212 ККУ направлено до ГУ ДФС у Львівській області. Впродовж аналогічного періоду минулого року митницею надіслано 109 повідомлень про протиправні діяння, що містять ознаки злочину.

Також варто зазначити, що станом на 31.12.2016 запроваджено 112 справ про порушення митних правил, у яких предметом правопорушення були – зброя, частини до зброї, боєприпаси, спеціальні засоби захисту. Вилучено: 83 шт. – ножі; 14 шт. – штик-ножі; 1 шт. – меч; 3 шт. – арбалет; 3 шт. – лук; 4 шт. – шабля; 5 шт. – багнет-ніж, 102 шт. – частини до зброї; 9 шт. пневматичний пістолет;1 шт. сигнальний пістолет; 6 шт. – пневматична гвинтівка; 2 шт. – рушниця; 2 шт – газовий балончик; 4 шт. – револьвер; 786 шт. – набої; 6 шт. – оптичний приціл; 2 уп. – кульки Crosman; 5909 шт. – частини боєприпасів, 1 шт. – спецзасоби, інформує прес-служба ГУ ДФС у Львівській області.