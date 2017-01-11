Олександр Іщенко: «Не бачу в «Карпат» райдужних перспектив»

Львівські «Карпати», традиційно, у період зимового міжсезоння вдалися до суттєвого омолодження складу.

Учора, 10 січня, стало відомо, що команду покинули п’ять футболістів. Це: захисник Вадим Страшкевич, півзахисники Євген Чумак і Володимир Савошко, нападники Гегам Кадімян і Юрій Захарків.

Ще раніше «Карпати» покинув півзахисник Володимир Костевич, який продовжить кар’єру в польському «Леху».

А перед Новим роком за взаємною згодою сторін «зелено-білі» припинили співпрацю із Артуром Карнозою, Костянтином Ярошенком та Окечукву Габріелем. Причиною цього рішення стало те, що гравці не вписувались у загальну концепцію гри білоруського наставника Олега Дулуба.

Для «Карпат» така ситуація не є нестандартною. «Зелено-білі» у період міжсезоння можуть виставити на трансфер зо два десятки футболістів. Але на результатах такі зміни позитивно не позначаються.

Про трансферну кампанію «Карпат» та інших українських клубів «Львівська газета» розпитала колишнього наставника львівської команди, відомого експерта Олександра Іщенка.

– Олександре Олексійовичу, насамперед прошу сказати, чим вирізняється цьогорічна зимова трансферна кампанія наших клубів, порівняно з попередніми?

– Українізацією… Складна економічна ситуація внесла свої корективи у футбол. Мене, як тренера, який виховує молодих футболістів, ця ситуація спонукає працювати ще краще. Думаю, не тільки мене.

– Наскільки вболівальникам буде цікавий футбол, коли на полі гратиме молодь, іноді не зовсім готова до рівня Прем’єр-ліги?

– Звісно, ми вже деякий час спостерігаємо картину, коли інтерес до чемпіонату спадає. Це відбувається не тільки через те, що чимало гравців високого класу поїхало з України. Футбол – це соціальне явище, й економічні труднощі, безумовно, позначаються на ньому. Держава повинна допомогти футболу. У Верховній Раді є законопроект про підтримку вітчизняного спорту. Але його чомусь не розглядають. Добре, що є такі люди, як Суркіс чи Ахметов. Але їх не багато. Ось, наприклад, з «Дніпром» неприємна ситуація відбувається. Мені тривожить, що історія із дніпровським клубом може мати сумний фінал. Втрата цього клубу буде болючою для усього нашого футболу. Потрібно ухвалити закон про підтримку господарів клубів, щоби вони відчували «плече» держави.

– У чому суть цього законопроекту?

– На жаль, не знайомий з ним. Чув від керівника Федерації футболу Андрія Павелка про нього, про те, що такий закон уже зареєстровано у Верховній Раді. Те саме говорив і міністр спорту Ігор Жданов. Але цей законопроект ще не оприлюднено, тому я не ознайомлений з ним. Кажуть, що цей закон допоможе спортивним меценатам, і не тільки футбольним. У нас же не тільки хороші футболісти їдуть на чужину, а й представники інших видів спорту. І це ж не від хорошого життя…

– Міграція спортсменів завжди існує, мігрують навіть із багатих країн, усім не вгодиш…

– Так, але умови потрібно створити, і цей законопроект у цьому має допомогти.

– Повернімося до футбольних трансферів. «Карпати» уже дев’ятьох футболістів відпустили. Як це може позначитися на успіхах команди-аутсайдера Прем’єр-ліги?

– Нічого хорошого від цього не очікую. Стабільність складу – це одна з головних умов успішності команди. В «Карпатах» склад і без того потребував підсилення, особливо у центральній осі. Де пара молодих центральних захисників грає, не має центрального хава, потрібен крайній хав. До речі, Кадімян спершу виглядав дуже пристойно, за збірну Вірменії непогано грав. Думаю, ці кадрові зміни ослаблять «Карпати». Впевнений, ні ви, ні я не скажемо, що майстровиті футболісти вишикуються у чергу до львівського клубу. Не бачу в «Карпат» райдужних перспектив.

– Аналогічна ситуація і у «Ворскли»…

– Ви ж знаєте причину. Там, де немає стабільної зарплати, футболісти не затримуються. Наставник полтавчан Василь Сачко каже, щоби не поспішали хоронити його команду. Та ніхто цього і не робить. Навпаки, хочемо, щоб «Ворскла» збереглася. Але коли футболісти масово покидають клуб, то нічого доброго це не означає. Їм на зміну прийдуть незатребувані футболісти, які гратимуть майже безплатно. Чи виграє від цього футбол? Не думаю…

– Тож єдиним позитивом цієї трансферної кампанії в Україні є те, що юнаки, отримали перспективу потрапити у клуби майстрів. Більше плюсів немає?

– Ви маєте рацію… Але це не мало, це − великий позитив. Усе інше, зважаючи на постулат про те, що футбол − для уболівальників, під великим питанням…

До теми

Сьогодні стало відомо, що воротар Євген Боровик і півзахисник Артем Філімонов стали футболістами «Карпат». Обидва футболісти підписали з «Карпатами» угоди, розраховані на два роки. Раніше Боровик і Філімонов виступали за «Чорноморець», який вони залишили 2 січня поточного року.