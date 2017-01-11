Олег Тягнизуб встановлюватиме черговий рекорд заради благодійності

У суботу, 14 січня, року Олег Скавиш (Тягнизуб) встановлюватиме ювілейний 10 рекорд України. Цього разу силач тягнутиме зубами величезні сани з людьми.
Про це повідомляє прес-служба ЛМР.
Відбудеться дійство на проспекті Свободи, 19, неподалік головної ялинки міста. Початок встановлення рекорду – близько 13:30.
Подію супроводжуватиме традиційне Різдвяне театралізоване дійство – вертеп від колективу «Містерія Різдва» та молодіжного театру «Мельпомена».
Традиційно свій рекорд Тягнизуб присвятить благодійному марафону «Разом протягнемо», присвяченому допомозі у лікуванні важкохворих дітей, якими опікується благодійний фонд «Крила надії».