Оголошено конкурс на посаду директора обласного театру ляльок

Оголошено конкурс на заміщення посади директора-художнього керівника Львівського академічного обласного театру ляльок.

Про це повідомили в департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської облдержадміністрації.

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

– повна вища освіта відповідного спрямування (магістр, спеціаліст);

– стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;

– володіння державною мовою;

– здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора-художнього керівника закладу;

З іншими вимогами до кандидатів можна ознайомитись тут.

Документи, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі:

– заява про участь у конкурсі на ім’я засновника із наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”;

– автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

– відомості про наявність чи відсутність судимості;

– копія документа, що посвідчує особу;

– копії документів про вищу освіту;

– два рекомендаційні листи довільної форми;

– мотиваційний лист довільної форми

– програми розвитку закладу на один і п’ять років.

Особа, яка хоче взяти участь у конкурсі, може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Документи подавати особисто в паперовому та електронному вигляді в юридично-кадровий відділ управління майном спільної власності Львівської обласної ради за адресою: м. Львів, вул. В.Винниченка, 14, ІІІ поверх, каб.№6, або надсилати на поштову та електронну адреси управління майном спільної власності Львівської обласної ради.

Вимоги до електронного варіанту документів:

– формат pdf;

– єдиний файл (крім програми);

– відомості щодо серії та номера паспорта, диплома, сертифіката тощо, відомості щодо місця проживання, номера телефону та е-mail адреси, а також інші відомості, що підлягають захисту відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”, повинні бути приховані.

Адреса електронної пошти: umsv.lor@gmail.com

Документи приймають до 6 лютого включно.

Початок формування конкурсної комісії – 26 січня 2017.

Дата та місце проведення І засідання комісії з конкурсного відбору – 15 лютого

2017 року о 10:00 год, каб. № 307, вул. Винниченка, 18, м. Львів.

Додаткова інформація за тел.: 299-98-58, 299-98-52.

Контактні особи – Ірина Редько, Ольга Шондолі.

Зазначимо, що до складу комісії з конкурсного відбору кандидата на посаду директора-художнього керівника комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський академічний обласний театр ляльок” включаються три представники громадських організацій. Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають кандидатури управлінню майном спільної власності Львівської обласної ради.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

– за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

– має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

– є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи департаменту з питань культури, національностей та релігій;

– є членом трудового колективу комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський академічний обласний театр ляльок”.

Пропозиції щодо участі представників громадських організацій у конкурсній комісії слід подавати в управління майном спільної власності Львівської обласної ради до 25 січня включно разом з копією установчих документів та відповідними документами, що підтверджують повноваження представників громадських організацій на їхнє членство у конкурсній комісії.