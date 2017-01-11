На запрошення волонтерів до Львова приїде близько 200 дітей загиблих українських воїнів

Подарувати радість дітям загиблих українських бійців у спільному різдвяному співі і запросити до святкової атмосфери древнього Львова – такою є різдвяна місія волонтерів, які запросили до міста Лева родини загиблих воїнів АТО.

Завтра в Український католицький університет прибуде близько 200 дітей, інформує прес-центр УКУ.

Завдяки роботі волонтерської мережі, про різдвяну місію у Львові дізналися родини із 4 областей України: Львівської, Волинської, Івано-Франківської та Тернопільської.

Ініціатором такої зустрічі є волонтерка із Лондону, представниця української діаспори Ірина Естевес у співпраці з благодійною організацією Ukrainian Charity. За допомогою в організації акції вона звернулася до УКУ.

«Піклуватися про таких людей, проявити опіку і розуміння – це наш громадянський обов’язок. Це діти, які втратили батьків, і матері, які втратили чоловіків. Їхні рідні полягли за нашу свободу. «Волонтерська сотня УКУ» радо долучилася до спільної місії. На прохання благодійників з Лондона волонтерська мережа з різних областей України займалася пошуком родин, а ми своєю чергою раді їх запросити в УКУ, адже деякі з запрошених ніколи не бували у Львові», – розповідає керівник відділу розвитку УКУ Ольга Зарічинська.

Впродовж дня дітям безкоштовно проведуть екскурсії чудо-потягом по Львову, розкажуть історію міста і церков, а також запросять на гостину в Український католицький університет, де на них чекають спеціальні майстер-класи від фахівців соціального проекту «Простір надії». Психологи із Інституту психічного здоров’я УКУ розкажуть про те, як можна турбуватися про себе і ближнього.

Аби проникнутися відчуттям Різдва, діти та їхні матері зможуть заколядувати разом з «Пікардійською терцією» та гуртом «Галичани» з Тернополя. Загалом уся програм триватиме з 11.00 до 18.00 год.