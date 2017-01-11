На Старий Новий рік у Львові колядуватимуть поляки

14 січня, о 15:00, у Латинській катедрі (пл. Катедральна, 1) відбудеться концерт польських колядок «Бог ся рождає» на підтримку Фонду «Даймо Надію» від гурту «Moja Rodzina», що завітає з Польщі.

Про це повідомляє прес-служба ЛМР.

Організатори дійства – парафія Митрополичої Базиліки Успіння Пресвятої Діви Марії у Львові та «Видавництво Святого Павла» (отці паулісти).

Концерт відбудеться під почесним патронатом Митрополита Львівського РКЦ Архиєпископа Мечислава Мокшицького і Генерального Консула РП у Львові Вєслава Мазура.