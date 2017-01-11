На Сколівщині в горах заблукав 16-річний лижник з Одеси

Рятувальники відшукали заблукалого одесита – медичної допомоги хлопець не потребував

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

10 січня, о 18:16, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про те що на горі Захар Беркут під час катання на лижах загубився мешканець м.Одеса, 00 року народження.

На пошуки хлопця негайно вирушили рятувальники Славської пошуково-рятувальної групи пошуково-рятувальної частини загону технічної служби ДСНС України. За допомогою снігохода фахівці ДСНС оперативно о 19:30 знайшли заблукалого. Медичної допомоги хлопець не потребував.