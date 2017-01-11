На Львівщині у власному будинку на смерть вчаділа жінка

Трагедія сталася у селі Лучани Жидачівського району Львівської області.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

10 січня, о 15:00, у селі Лучани Жидачівського району в приватному житловому будинку виявлено тіло власниці будинку, 1934 року народження. Попередній діагноз – отруєння чадним газом, йдеться у повідомленні.

Працівники ПАТ “Львівгаз” тимчасово припинили подачу газу до будинку. Причини події з’ясовують.

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