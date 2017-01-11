На Львівщині у ДТП постраждала 30-річна жінка

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ 21099 виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Мерседес 124.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 10 січня о 19.00 на трасі Київ-Чоп у селі Гамаліївка. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-21099, 29-річний львів’янин, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Мерседес 124, яким керував 37-річний мешканець Львова.

Внаслідок зіткнення 30-річна пасажирка автомобіля ВАЗ отримала тілесні ушкодження. Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.